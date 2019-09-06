Минфин РФ видит предпосылки для перехода российских экспортеров на расчеты в рублях со своими иностранными партнерами. По мнению замминистра финансов Алексея Моисеева, это избавит российский бизнес от многих проблем с недобросовестными контрагентами.



«Есть определенные предпосылки для увеличения доли международных расчетов в рублях», — заявил Моисеев в интервью телеканалу «Россия-24» в преддверии Московского финансового форума.

В частности, замминистра напомнил, что ЦБ РФ уже создал систему передачи финансовых сообщений (СПФС), которая работает и позволяет проводить экспортные расчеты в рублях, минуя SWIFT (международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей).

Сейчас российские банки, находящиеся под санкциями, часто сталкиваются с проблемами при работе со SWIFT, хотя формальных причин для этого нет. «Мы знаем, что санкции не ограничивают никакие торговые расчеты, но по факту есть большие проблемы у наших торговых партнеров, когда они просто задерживают платежи под разными предлогами, просто надуманными», — сказал Моисеев.

«Таким образом, я думаю, просто недобросовестные партнеры фондируются за счет российских контрагентов. Перевод расчетов в рубли эту проблему решает полностью, потому что мы уходим из-под SWIFT на СПФС», — пояснил он.

Кроме того, замминистра отметил, что банкам, которые обеспечивают проведение экспортных платежей, потребуется российская валюта. «Это позволит сгенерить короткую позицию банков по рублям, что приведет в конечном итоге к развитию рынка форвардов», — заключил он.