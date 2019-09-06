Министерство экономического развития РФ займется проработкой использования платежных карт «Мир» на территории Таиланда. Об этом по итогам встречи министров экономического блока Россия — АСЕАН и совещания министров экономических блоков стран — членов Восточно-Азиатского саммита (ВАС) сообщил журналистам глава МЭР РФ Максим Орешкин.



«Особенность Таиланда заключается в том, что в эту страну приезжает примерно 1,5 миллиона российских туристов в год и импорт услуг из королевства по объему — более 2 миллиардов долларов. С Турцией мы недавно уже достигли договоренностей об использовании карты «Мир». Здесь этот вопрос мы подняли с партнерами из Таиланда и договорились, что сейчас займемся проработкой этого проекта для того, чтобы карта «Мир» тоже работала на территории королевства», — сказал министр.

«Сроков пока никаких нет, потому что тут будут еще подключены центральные банки, которые сегодня на нашей встрече не присутствовали, — пояснил Орешкин. — В целом, использование наших карточных технологий здесь имеет шансы на успех».

Говоря о возможности взаиморасчета в национальной валюте со странами АСЕАН, министр отметил, что разговор об этом только начинается. «Во-первых, это очень индивидуальное дело, а во-вторых, если мы с такими партнерами, как Китай или Турция, уже активно продвинулись, то со странами АСЕАН мы только начинаем, — рассказал Орешкин. — Да, с Таиландом этот вопрос обсуждается давно, но наиболее продвинутыми в этом вопросе остаются Китай и Турция». «Страны АСЕАН идут в этом отношении вторым эшелоном», — добавил глава МЭР РФ.