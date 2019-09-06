Большинство россиян (73%) считают, что мобильная связь изменила их жизнь — сделала ее проще, удобнее и быстрее. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного проектом «Билайн. Аналитика» ко дню рождения сотовой связи.

Согласно опросу, за 28 лет своего существования мобильная связь стала важной частью жизни. 59% опрошенных вспомнили ситуацию, когда мобильная связь выручила в критической ситуации. Чаще всего это были происшествия на природе, в дороге, или мобильный телефон помогал оставаться на связи с близкими, когда они были в больнице. Одного из клиентов мобильная связь вызволила из холодильной камеры.

По мнению 90% клиентов, мобильная связь стала доступнее. Среди причин, увеличивших доступность сотовой связи, респонденты чаще всего называли улучшение качества (41%), недорогие тарифы (28%) и увеличение количества пользователей с телефонами (21%). Еще одним доказательством доступности услуг мобильной связи стало безлимитное использование мобильного Интернета: 82% пользователей никогда не совершают никаких специальных действий, чтобы экономить трафик.

Среди категорий мобильных приложений, упростивших рутинные действия, клиенты «Билайна» в первую очередь отметили: мобильный банкинг (22%), мессенджеры (19%), карты (15%), социальные сети (12%) и такси (5%).



Банковские переводы, осуществляемые с помощью мобильного Интернета, оказались более популярны у людей 18—40 лет: каждый четвертый опрошенный этого возраста пользуется ими каждый день. Среди клиентов старше 40 лет денежные операции с помощью мобильного Интернета совершает примерно каждый десятый клиент.

Кроме того, использование мобильного Интернета упростило разрешение споров с друзьями для 68% опрошенных клиентов всех возрастов.

