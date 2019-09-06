Генбанк предлагает открыть сезонный вклад «Щедрая осень» .

Минимальная сумма — 5 тыс. рублей. Сроки — 45 и 91 день. Доходность вложения, в зависимости от суммы и срока, составляет 5—5,75% годовых. Дополнительные взносы принимаются без ограничений по сумме по 30 ноября 2019 года включительно. Расходные операции не предусмотрены. Проценты выплачиваются в конце срока.

При досрочном расторжении договора по истечении 30 дней выплата процентов осуществляется из расчета ½ ставки, указанной в договоре.

Предложение действительно по 30 ноября.