По итогам процедуры сертификации «Диасофт» сможет предложить банкам полный перечень продуктов, на которые распространяются новые требования законодательства. Так, компания обеспечит выполнение банками требований ЦБ РФ по сертификации программного обеспечения, вступающих в силу с 2020 и 2021 года.

Рынок активно готовится к изменениям, связанным с требованиями Банка России 382-П (см. пункт 1.2. на сайте ЦБ РФ), 683-П и ГОСТ Р 57580.1-2017. Согласно указаниям регулятора, с 1 января 2020 года банки должны использовать прикладное программное обеспечение, сертифицированное во ФСТЭК России, или провести анализ уязвимостей по требованиям к оценочному уровню доверия не ниже, чем ОУД 4. При этом требуется сформулировать задание по безопасности на базе утвержденного профиля защиты, разработанного ЦБ РФ.

«Диасофт», как эксперт в области финансового законодательства, занимает активную позицию в процессе подготовки клиентов к новым требованиям. Компания уже заключила договор с лабораторией ФСТЭК России и реализовала ряд этапов процесса сертификации средств защиты информации для своих цифровых платформ.

Алексей Полетаев, директор по информационной безопасности компании «Диасофт»: «Хотим обратить внимание банковского сообщества, что для успешного прохождения процедуры сертификации по требованию ФСТЭК России в соответствии с Положением о системе сертификации средств защиты информации, утвержденным Приказом ФСТЭК России от 03.04.2018 N 55 , необходимо сначала разработать средство защиты информации со встроенными механизмами защиты. Только после этого в объект испытаний можно включать прикладное программное обеспечение и проводить его проверку на отсутствие уязвимостей в коде. Требуется пройти много сложных этапов сертификации, но, по истечении 10 месяцев, наши продукты будут полностью готовы к внедрению в банках».

Отметим, что сертифицированные средства защиты информации для цифровых платформ «Диасофт» и прикладное программное обеспечение будут поставляться и поддерживаться отдельно, в виде сертифицированной линейки.

Источник: Компания «Диасофт»