ДелоБанк начал тестировать сервис оплаты покупок по QR-коду в рамках Системы быстрых платежей. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Услуга масштабирована на средний бизнес. Пилотная версия «ДелоКассы» с возможностью оплаты через QR-код установлена в офисе банка в Екатеринбурге и проходит тестирование.

Чтобы начать пользоваться новым сервисом, юридические лица и индивидуальные предприниматели должны быть клиентами ДелоБанка и иметь подключенную «ДелоКассу». Клиент заполняет анкету, отправляет ее через личный кабинет в ДелоБанк. Банк самостоятельно регистрирует клиента в Системе быстрых платежей. Сразу после этого сервис подключается автоматически, и можно принимать платежи по QR-коду. Стоимость подключения «ДелоКассы» при этом не изменится.

Ранее сообщалось, что СКБ-Банк запустил новую технологию по распознаванию QR-кодов.