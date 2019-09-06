ЦБ разрешил банкам не пересчитывать в худшую сторону показатель долговой нагрузки (ПДН) заемщиков в случае, если при реструктуризации кредита их положение улучшается, сообщают «Известия» . Это позволит снизить дополнительное давление на капитал банков, что сделает для них этот способ решения вопроса проблемной задолженности привлекательнее.

Таким образом, кредитные организации смогут не пересчитывать значение ПДН при реструктуризации ссуды, если в результате нее долговая нагрузка на гражданина уменьшится. Также банки не будут вынуждены начислять дополнительные резервы, если к ним за займом придет клиент с ПДН 50–60% из-за жилищного кредита с господдержкой (например, «детская» или «военная» ипотеки). А для новых заемщиков, уже имеющих льготную образовательную ссуду, показатель долговой нагрузки не будет учитываться, пояснили в ЦБ. Новый порядок учета ПДН касается только реструктуризации по действующему кредитному договору и не затронет программы рефинансирования, подчеркнули в Центробанке.

Наиболее распространенными вариантами реструктуризации считаются пролонгация и предоставление льготного периода, в течение которого клиент выплачивает только проценты, рассказали в банках из топ-30. При этом ЦБ ограничил период увеличения срока выплат пятью годами.

По словам экспертов, без изменений в нормативные акты ЦБ реструктуризация для большинства проблемных заемщиков стала бы недоступной. Банки чаще всего прибегают к этому инструменту, когда гражданин столкнулся с падением уровня доходов. Значит, в этом случае ПДН у него будет зашкаливать, а коэффициент риска у банка при оформлении реструктуризации доходить до максимального значения — 500%, тогда как обычно по необеспеченным потребительским кредитам коэффициент находится на уровне 130–200%. Предложенный ЦБ подход позволит снизить долговую нагрузку на чрезмерно закредитованных граждан, но полностью снять проблему с долгами может только увеличение доходов.