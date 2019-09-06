Закон об отсрочке Brexit, принятый британским парламентом на прошлой неделе, вступил в силу в понедельник, получив королевскую санкцию Елизаветы II. Об этом сообщил спикер Палаты лордов Питер Фаулер, зачитав перед членами неизбираемой верхней палаты парламента список законопроектов, одобренных монархом.

Новый закон призван не допустить так называемого жесткого Brexit, который грозит британской экономике долгосрочными негативными последствиями. Закон обязывает правительство премьер-министра Бориса Джонсона просить ЕС об отсрочке Brexit на три месяца (до 31 января 2020 года), если Лондон и Брюссель не достигнут сделки об условиях будущего сотрудничества к 19 октября.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако депутаты палаты общин британского парламента трижды отклоняли проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого Брюсселем и правительством премьер-министра Терезы Мэй. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель или май, затем — на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку, не сумев вывести ситуацию из тупика. После ее ухода кресло британского премьера занял Борис Джонсон, который обещал осуществить Brexit без сделки, если Брюссель не согласится с требованиями Лондона.

