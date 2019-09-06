ВТБ назвал не соответствующей действительности информацию о переговорах с китайскими компаниями по выкупу у банка акций En+ Group. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе банка.

В понедельник газета Financial Times со ссылкой на источники написала, что две китайские промышленные группы, аффилированные с государством, ведут переговоры с ВТБ о возможном выкупе у банка акций En+ Group. ВТБ владеет более 20% в En+ Group.

«Это не соответствует действительности. Мы не комментируем слухи и домыслы, которые существуют на рынке», — отметили в пресс-службе ВТБ.