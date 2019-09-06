ВТБ не комментирует переговоры с китайскими государственными промышленными группами о продаже им доли банка в «Эн+ Груп», сообщили РИА Новости в пресс-службе ВТБ.

«Эн+ Груп» — ведущий вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии.



Ранее в понедельник газета Financial Times со ссылкой на источники написала, что ВТБ ведет переговоры о возможных инвестициях китайских компаний в «Эн+ Груп». По словам источников издания, к ВТБ, которому принадлежит 21,68% «Эн+ Груп», обратились две китайские государственные промышленные группы по вопросу возможной покупки акций.

«Это не соответствует действительности. Мы не комментируем слухи и домыслы, которые существуют на рынке», — сообщили в банке в ответ на запрос о том, может ли ВТБ подтвердить или опровергнуть переговоры с китайскими компаниями по покупке доли банка в «Эн+ Груп».



