На заседании в Минфине ЦБ, Минстрой, Минэкономики и госкорпорация «ДОМ.РФ» в августе согласовали «дорожную карту» по развитию рынка ипотечных ценных бумаг (ИЦБ). Так, банкам будет проще удешевить ипотеку, если они смогут, выдав кредиты, сразу привлечь новые деньги, сообщает «Коммерсант» .

Согласно «дорожной карте», предполагается выпускать однотраншевые ипотечные облигации с единым эмитентом «ДОМ.РФ Ипотечный агент» и поручительством «ДОМ.РФ». Банк-кредитор после продажи портфеля закладных ипотечному агенту взамен будет получать ИЦБ (облигации). В случае возникновения просрочки по ипотечному кредиту «ДОМ.РФ» обязан выкупить дефолтную закладную. Банк может оставить ИЦБ на балансе или продать инвестору.

Также ИЦБ с гарантией «ДОМ.РФ» предлагается внести в список разрешенных активов для инвестирования средства пенсионных накоплений, управляемых ВЭБом, госкомпаний и госкорпораций, средства накопления для жилищного обеспечения военнослужащих, средства федерального бюджета по договорам репо.

«Дорожная карта» предусматривает внесение поправок в закон о банкротстве, которые позволят обособить имущество, составляющее ипотечное покрытие по гарантированным «ДОМ.РФ» облигациям, в случае банкротства банка.

Участники рынка настаивают на необходимости ипотечных бумаг разного типа. По их мнению, поддержка многотраншевых секьюритизаций, которые являются классическим и востребованным инструментом рынка ИЦБ, также должна быть частью активности государственного института развития ипотеки.