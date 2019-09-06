Саудовская Аравия заинтересована в стабильном уровне цен на нефть и ориентируется прежде всего на него. Об этом журналистам сказал министр энергетики страны принц Абдель Азиз бен Сальман.

«Это не в нашей природе раздумывать о ценах на нефть. Мы заинтересованы в стабильных ценах на нефть, которые служат каждому в мировой экономике, и нам в первую очередь», — отметил он.

Министр также добавил, что IPO крупнейшей в мире компании по объемам добычи — Saudi Aramco — состоится «в ближайшем будущем».

По прогнозу агентства Fitch, стоимость нефти в 2019 году составит 65 долларов за баррель. Для многих ближневосточных членов ОПЕК, таких как ОАЭ и Кувейт, такая цена вполне комфортна, утверждают аналитики. Исключение составляет Саудовская Аравия, для которой бездефицитный бюджет начинается от 80 долларов за баррель.