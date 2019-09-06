Тимер Банк ввел вклад «Новые горизонты» . Минимальная сумма — 10 тыс. рублей.

Срок составляет 360 дней и разделен на четыре периода начисления процентов: с первого по 90-й день — 7%, с 91-го по 180-й день — 6,6%, со 181-го по 270-й день — 6,8% и с 271-го по 360-й день — 7,5%. Средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения средств составит 6,98%.

Дополнительные взносы предусмотрены в первые 180 дней срока депозита суммами от 3 тыс. рублей. Расходные операции запрещены.

При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке вклада до востребования. Выплата процентов осуществляется ежемесячно на счет банковской карты или счет вклада до востребования.