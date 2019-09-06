Арбитражный суд Карачаево-Черкесской Республики отказал в заявлении Агентства по страхованию вкладов (АСВ) о принятии обеспечительных мер в виде ареста имущества одиннадцати бывших руководителей банка «Развитие» на сумму 2,1 млрд рублей, говорится в определении суда.

По мнению заявителя, необходимость принятия обеспечительных мер объективно следует из значительного размера заявленных имущественных требований, а также необходимости обеспечения баланса интересов заинтересованных сторон. Суд отметил, что АСВ не представило доказательств этого. Также отсутствуют доказательства подтверждающие, что ответчики предпринимают какие-либо меры по выводу имущества, а доводы заявителя о возможном отчуждении имущества и отчуждении ничем не подтверждены.

Арбитражный суд Карачаево-Черкесской Республики 7 декабря 2016 года по заявлению ЦБ РФ признал банк «Развитие» банкротом.