Правительство РФ готово поддержать законопроект о включении в систему страхования вкладов (ССВ) ряда юридических лиц и о повышении предельного уровня возмещения вкладов для физлиц в ряде случаев с 1,4 млн рублей до 10 млн, но депутаты должны предоставить более детальные расчеты, сообщил «Интерфаксу» источник в профильном министерстве.

Эти поправки 18 июля в Госдуму внесли несколько депутатов во главе с председателем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

По словам собеседника агентства, они предложили изменения в регулирование ССВ, которые могут повысить уровень защиты прав вкладчиков. Правительство в целом может это поддержать. Но в материалах к законопроекту нет оценки дополнительной финансовой нагрузки на Агентство по страхованию вкладов.

«Материалы к законопроекту требуют доработки в части оценки влияния предлагаемых изменений на достаточность средств фонда обязательного страхования вкладов для осуществления возможных страховых выплат при наступлении страхового случая и, как следствие, необходимости увеличения размера ставки страховых взносов, применяемой банками — участниками системы страхования вкладов», — говорится в проекте заключения правительства.

В июле Банк России опубликовал консультативный доклад «О совершенствовании системы обязательного страхования вкладов в банках Российской Федерации». Основная тема документа, в формировании концепции которого приняло участие Агентство по страхованию вкладов и который учитывает в том числе предложения представителей законодательных органов власти, социальных организаций и бизнес-сообщества, — расширение периметра страховой защиты.

Так, в докладе рассматриваются возможность увеличения лимита выплат гражданам в особых жизненных ситуациях и распространение страховой защиты на средства отдельных видов некоммерческих организаций и объединений.