Рубль начал торговую сессию понедельника укреплением к обеим валютам, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск доллар дешевел на 16 копеек по сравнению с закрытием предыдущих торгов, евро — на 21 копейку. На 10:10 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 65,6 рубля (минус 14 копеек). Курс евро на 10:10 мск равнялся 72,35 рубля (минус 15 копеек).

Как комментировал перед открытием торгов аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов, в понедельник рубль на неликвидном пока рынке Forex будет расти с утра к доллару примерно на 20 копеек.

«Скорее всего, российская валюта в паре с долларом сумеет пробить вниз отметку 65,5 — это верхняя граница бокового канала первой половины августа. После этого целью роста рубля станет район 65. Для более сильного роста рубля необходимо ослабление доллара на мировом рынке, который в паре с евро хоть и ушел над отметку 1,1, но пока не проявляет намерений к дальнейшему ослаблению», — пояснял он.

«Утренний рост нефтяных котировок может способствовать дальнейшему укреплению рубля. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США составляет 65,1—66,4 рубля, для европейской валюты — 71,8—73,2 рубля», — прогнозировал старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Вадим Иосуб.