РНКБ предлагает открыть новый благотворительный вклад «Я помогаю ветеранам» .

Минимальная сумма — 10 тыс. рублей. Срок размещения денежных средств — от шести месяцев до полутора лет. Процентные ставки составляют 5,5—5,75% годовых. Пополнение и расходные операции не предусмотрены. Выплата процентов — в конце срока.

При досрочном расторжении договора по истечении 181 дня проценты выплачиваются в размере 60% от ставки по договору.

В конце срока действия вклада из суммы начисленных процентов из расчета один рубль на каждую полную тысячу рублей из расчета суммы первоначального взноса, перечисляется благотворительная помощь в адрес Общероссийской Общественной организации «Российский Союз ветеранов» ветеранам Великой Отечественной Войны, инвалидам и ветеранам военной службы в рамках реализации программы «Живем и помним».

Предложение действительно по 29 ноября.