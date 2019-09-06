Морской Банк снизил ставки по рублевым вкладам. Депозит «Правильным курсом+» (от 3 тыс. рублей, от 31 до 549 дней) открывается под 5,05—5,9% (ранее — под 5,15—6%).

По вкладу «Морская звезда» (от 30 тыс. рублей на 1096 дней) проценты начисляются по периодам: с первого по 300 день — 7%, с 301-го по 400-й день — 8,5%, с 401-го по 700-й день — 3,5% и с 701-го по 1096-й день — 2,5%. За полный срок размещения средств средняя годовая процентная ставка составит 4,55% (вместо 4,57%).

При досрочном расторжении договора проценты за полные расчетные периоды сохраняется.

Проценты по вкладам выплачиваются ежемесячно или ежемесячно капитализируются.

Доходность депозита «Надежная гавань» (от трех тысяч рублей на 91, 181, 275, 367 и 549 дней) составит 5,7—7,35% (ранее — 5,8—7,45%), а «Накопительный» (от одного рубля на 29 дней) — 4,2% годовых (вместо 4,3%). Проценты выплачиваются в конце срока.

«Море возможностей» (от 30 тыс. рублей, от 31 до 549 дней) оформляется под 3,7—4,45% (ранее — под 3,8—4,55%). Проценты ежемесячно капитализируются.

Все вклады можно пополнять, кроме депозита «Надежная гавань».