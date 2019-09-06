Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о создании единого федерального информационного ресурса, содержащего сведения о населении страны. Комитет является соисполнителем по этому документу.

Законопроект инициирован правительством РФ.

Речь идет о систематизации сведений, «содержащихся в иных государственных и муниципальных информационных ресурсах органов госвласти, органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами», говорится в пояснительной записке к документу.

ФНС России будет оператором федеральной информационной системы. В нее будут вводиться базовые (фамилия, имя, отчество, дата и место рождения и смерти, пол, реквизиты записи акта гражданского состояния о рождении и смерти, СНИЛС, ИНН и иные) и дополнительные (семейное положение, родственные связи и иные) сведения о физическом лице.

Создание ресурса позволит «повысить оперативность и качество принимаемых решений в сфере государственного и муниципального управления», «обеспечить достоверность и актуальность информации о населении», а также «сократить сроки оказания государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций», считают в Кабмине.