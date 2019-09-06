За год (со II квартала 2018 года по II квартал 2019-го) рост цен на жилье в России составил 6,9%, говорится в исследовании Global House Price Index (GHPI) международной консалтинговой компании Knight Frank. В годовой динамике страна переместилась с 46-й на 19-ю строчку среди 56 участников рейтинга.



«В последние полтора года (со II квартала 2018 года по II квартал 2019 года) наблюдается замедление роста цен на жилье по всему миру. Глобально совокупный показатель за год составил 3,4%, в прошлом году — 4,7% (со II квартала 2017 года по II квартал 2018 года). При этом в России ситуация обратная: во II квартале 2018 года зафиксировано значение в 1,5%, а в этом году — 6,9%», — говорится в исследовании.



По словам управляющего партнера KnightFrank Алексея Новикова, рост цен на жилье в России на фоне мирового замедления показателей обусловлен постепенным реформированием рынка жилой недвижимости в стране.

Важнейшую роль в данном процессе, отмечает эксперт, играют новые законодательные инициативы, снижение ипотечных ставок и трансформация структуры предложения (повышение качества строительства, полноценное инфраструктурное наполнение, рост объемов готового предложения). Совокупность обозначенных факторов во многом определяет увеличение стоимости квадратного метра и в проекции на стабильно растущий уровень спроса поддерживает наметившуюся еще в 2018 году положительную динамику показателя.

«Текущую ситуацию на жилом рынке можно охарактеризовать как сложный переходный период от долевого строительства к эскроу-счетам, — комментирует результаты исследования генеральный директор Knight Frank St Petersburg Николай Пашков. — Уже отмечено сокращение вывода новых проектов, что повлечет снижение объемов строительства и как следствие — увеличение цен предложения. Наиболее значительная динамика отмечена в объектах массового спроса, в отличие от премиальных квартир, где цена достаточно стабильна на протяжении последних нескольких лет».

Лидером индекса стал Китай с ростом цен на 10,9%, второе место заняла Мальта (10,8%), а замыкает тройку Чехия (9,4%).

