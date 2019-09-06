Компания iSimpleLab сообщает, что с 26 августа 2019 года она официально присоединилась к партнерской группе electroNeek в рамках представления первой российской платформы роботизации electroNeek RPA.
Получение статуса официального партнера группы electroNeek стало важным стратегическим шагом для iSimpleLab. Компания сфокусировалась на первой российской платформе программной роботизации electroNeek RPA.
RPA-платформа electroNeek или Электроник — это комфортный инструмент автоматизации, объединяющий технологию Robotic Process Automation, гибкость и доступность JavaScript и удобство интеграции с AI решениями на основе Yandex Vision и Tensor Flow.
Робот electroNeek представляет собой виртуального сотрудника, обученного совершать рутинные рабочие бизнес-процессы, которые выполняется в различных ИТ-системах, и реализован он на уровне пользовательского интерфейса. Установленный на ПК или на сервер компании, увеличивает скорость и эффективность работы. Робот позволяет распознавать и считывать содержание разнообразных документов, передавать их и в корпоративные системы ( в том числе облачные), и в договора и отчеты. Это великолепно оптимизирует время и трудозатраты офисных сотрудников (до 80% рутинных процессов). Быстрый и удобный electroNeek имеет понятный интерфейс, интерпретирует, инициирует ответы и общается с другими системами, чтобы выполнять множество разнообразных повторяющихся задач.
О компании iSimpleLab:
iSimpleLab (ООО «АйСимплЛаб») — российский разработчик программного обеспечения в области дистанционного банковского обслуживания. iSimpleLab входит в консорциум ideas Consulting and Management (iCAM Group), который занимается созданием, развитием и продвижением ИТ-продуктов и услуг на финансовые рынки. Компания продвигает на банковский рынок платформу ДБО собственной разработки под брендом iSimpleBank 2.0.
ДБО iSimpleBank 2.0 — это инновационная платформа ДБО российского производства, которая построена на современных технологиях, и соответствует повышенным требованиям заказчика к IT-системам подобного класса . Это высокотехнологичное централизованное решение имеет промышленный API-интерфейс. Платформа iSimpleBank 2.0 способна решать самые разнообразные задачи, стоящие перед банком в вопросе диджитализации продуктов и услуг, а также дистрибуции их во всевозможные каналы взаимодействия с клиентом. Помимо развития классических продуктов – Интернет-банка и мобильные приложений для устройств с операционными системами iOS и Android, компания iSimpleLab ведет разработки в области перспективных интерфейсов коммуникации банка и клиента.
О компании electroNeek:
Миссия electroNeek состоит в том, чтобы избавить офисных сотрудников от любой рутины. Задача electroNeek — сделать так, чтобы в любой компании любого размера сотрудники имели возможность использовать цифровых помощников, которые могут выполнять рутинную работу за людей.
Сегодня electroNeek — международная компания-разработчик платформы программной роботизации с головным офисом в Нью-Йорке и региональными офисами продаж по всему миру.
В команде electroNeek трудятся специалисты, которые стали первопроходцами в сфере внедрения RPA в России. electroNeek был разработан основателями Центра Роботизации и Искусственного Интеллекта, одного из ведущих экспертов по внедрению RPA в регионе (по признанию KPMG).
Источник: iCAM Group
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