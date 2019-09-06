Получение статуса официального партнера группы electroNeek стало важным стратегическим шагом для iSimpleLab . Компания сфокусировалась на первой российской платформе программной роботизации electroNeek RPA .

RPA-платформа electroNeek или Электроник — это комфортный инструмент автоматизации, объединяющий технологию Robotic Process Automation, гибкость и доступность JavaScript и удобство интеграции с AI решениями на основе Yandex Vision и Tensor Flow.

Робот electroNeek представляет собой виртуального сотрудника, обученного совершать рутинные рабочие бизнес-процессы, которые выполняется в различных ИТ-системах, и реализован он на уровне пользовательского интерфейса. Установленный на ПК или на сервер компании, увеличивает скорость и эффективность работы. Робот позволяет распознавать и считывать содержание разнообразных документов, передавать их и в корпоративные системы ( в том числе облачные), и в договора и отчеты. Это великолепно оптимизирует время и трудозатраты офисных сотрудников (до 80% рутинных процессов). Быстрый и удобный electroNeek имеет понятный интерфейс, интерпретирует, инициирует ответы и общается с другими системами, чтобы выполнять множество разнообразных повторяющихся задач.

О компании iSimpleLab:

iSimpleLab (ООО «АйСимплЛаб») — российский разработчик программного обеспечения в области дистанционного банковского обслуживания. iSimpleLab входит в консорциум ideas Consulting and Management (iCAM Group) , который занимается созданием, развитием и продвижением ИТ-продуктов и услуг на финансовые рынки. Компания продвигает на банковский рынок платформу ДБО собственной разработки под брендом iSimpleBank 2.0.

ДБО iSimpleBank 2.0 — это инновационная платформа ДБО российского производства, которая построена на современных технологиях, и соответствует повышенным требованиям заказчика к IT-системам подобного класса . Это высокотехнологичное централизованное решение имеет промышленный API-интерфейс. Платформа iSimpleBank 2.0 способна решать самые разнообразные задачи, стоящие перед банком в вопросе диджитализации продуктов и услуг, а также дистрибуции их во всевозможные каналы взаимодействия с клиентом. Помимо развития классических продуктов – Интернет-банка и мобильные приложений для устройств с операционными системами iOS и Android, компания iSimpleLab ведет разработки в области перспективных интерфейсов коммуникации банка и клиента.

О компании electroNeek:

Миссия electroNeek состоит в том, чтобы избавить офисных сотрудников от любой рутины. Задача electroNeek — сделать так, чтобы в любой компании любого размера сотрудники имели возможность использовать цифровых помощников, которые могут выполнять рутинную работу за людей.

Сегодня electroNeek — международная компания-разработчик платформы программной роботизации с головным офисом в Нью-Йорке и региональными офисами продаж по всему миру.

В команде electroNeek трудятся специалисты, которые стали первопроходцами в сфере внедрения RPA в России. electroNeek был разработан основателями Центра Роботизации и Искусственного Интеллекта, одного из ведущих экспертов по внедрению RPA в регионе (по признанию KPMG).

Источник: iCAM Group