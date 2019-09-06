Федеральная налоговая служба (ФНС) поддержала инициативу установить порог задолженности для автоматической блокировки счетов предпринимателей, сообщила в понедельник ТАСС бизнес-омбудсмен Москвы Татьяна Минеева.

«Были массовые обращения по всей стране о блокировке счетов по копеечным долгам. Наша рабочая группа под руководством [общественного уполномоченного по вопросам взаимодействия с институтами развития] Александра Любосердова собрала в социальных сетях, общественных организациях и у самих предпринимателей обращения о подобной проблеме. Мы предложили, и налоговая служба нас поддержала, чтобы ввести минимальный порог долга, при котором блокируется счет, — до 3 тыс. рублей», — сказала она.

По данным Минеевой, сейчас подготовлены соответствующие поправки в Налоговый кодекс РФ, которые ждут рассмотрения.

Ранее первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов предложил обозначить критерии и создать рабочую систему для быстрой разблокировки счетов предпринимателей, отмечая, что на встречах с бизнесом неоднократно слышал обеспокоенность этой проблемой.