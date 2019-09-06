Предложенная Минфином система пенсионных накоплений не может гарантировать сохранность накоплений из-за неустойчивости финансовой системы. Соответствующее заявление распространила в понедельник пресс-служба Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР).

«В новом законопроекте заявлен принцип добровольности участия граждан в формировании «гарантированного пенсионного продукта». Если принцип добровольности отвечает позиции ФНПР, то о гарантиях сохранности пенсионных накоплений при нынешней неустойчивой финансовой системе <...> говорить пока преждевременно», — цитирует пресс-служба секретаря ФНПР Игоря Шанина.

Минфин России отправил на согласование в Минтруд законопроект о новой системе добровольных пенсионных накоплений под рабочим названием «о гарантированном пенсионном продукте», ранее предлагалось назвать этот вид пенсионного накопления «индивидуальный пенсионный капитал» (ИПК).

Основными чертами продукта, как пояснили в Минфине, являются исключительно добровольный порядок присоединения к системе, налоговые льготы для бизнеса и налоговые вычеты для граждан, регистрация накопительных счетов центральным администратором, а также гарантирование сохранности долгосрочных пенсионных накоплений со стороны государства.