Долговая нагрузка экономики России в 2020—2022 годах будет плавно повышаться, но не создаст угроз для финансовой стабильности. Об этом говорится в проекте «Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2020 год и период 2021 и 2022 годов».



«Кредитная активность в 2020—2022 годах в целом продолжит увеличиваться темпами, соответствующими повышению платежеспособного спроса и не создающими рисков для ценовой стабильности. Долговая нагрузка экономики будет формироваться на уровнях, не создающих угроз для финансовой стабильности в экономике, плавно повышаясь», — говорится в документе.



В Банке России считают, что кредит останется основным драйвером изменения денежного предложения, и темпы роста денежной массы в этих условиях будут близки к темпам роста требований к экономике.

«Устойчивый рост требований банковской системы к экономике в 2020—2022 годах в базовом сценарии будет происходить как в результате постепенного увеличения темпов экономического роста и улучшения динамики доходов населения, так и под влиянием формирующихся на прогнозном горизонте денежно-кредитных условий», — уточнили в ЦБ.