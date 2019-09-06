Банк России рассмотрел макроэкономические последствия пяти сценариев инвестирования средств ФНБ после превышения его ликвидной части 7%. Об этом говорится в проекте «Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2020 год и период 2021 и 2022 годов».

Банк России рассмотрел макроэкономические последствия пяти сценариев инвестирования средств ФНБ после превышения его ликвидной части 7%. Об этом говорится в проекте «Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2020 год и период 2021 и 2022 годов».

Среди них:

Расширение круга валютных финансовых инструментов, в которые инвестируется сумма превышения. Инвестирование всей суммы превышения в связанные валютные кредиты иностранным контрагентам. Инвестирование всей суммы превышения в рублевые активы в России. Инвестирование фиксированной части (в абсолютном выражении или процентном соотношении к ВВП) от суммы превышения в связанные валютные кредиты иностранным контрагентам. Инвестирование фиксированной части (в стоимостном выражении или процентном соотношении к ВВП) от суммы превышения в рублевые активы в России.

Первый сценарий, предполагающий добавление финансовых активов с более высоким уровнем риска, которые не влияют на российские активы и экономику, сохранит эффективность бюджетного правила и может повысить общую доходность инвестирования средств ФНБ, но снизит ликвидность и повысит волатильность цен на активы, а также увеличит кредитные риски, отмечает ЦБ.

Второй сценарий ведет к частичному или полному отказу от привязки к базовой цене нефти потере преимуществ от действия бюджетного правила. «Это происходит из-за того, что на валютные кредиты получатели покупают продукцию российских компаний, что влечет за собой продажу валюты за рубли в объеме, сопоставимом с величиной полученных кредитов. В результате соответствующим образом изменится курс рубля, а вместе с ним и другие макроэкономические показатели», — говорится в документе.

Третий сценарий по своим макроэкономическим последствиям весьма похож на второй сценарий. При рублевом инвестировании Центробанк «зеркалирует» операции ФНБ по конвертации валюты в рубли, продавая валюту на рынке, либо накопление сверх 7% ВВП изначально происходит на счетах ФНБ в рублях». «В результате при сильных колебаниях цен нефти реализация политики таргетирования инфляции во втором и третьем сценариях будет затруднена. Бюджетная политика восстановит тот выраженный проциклический характер, который наблюдался до введения бюджетного правила», — поясняют в ЦБ.

В четвертом и пятом сценариях устанавливается потолок ежегодного инвестирования ликвидных средств ФНБ сверх 7% ВВП (может быть определен или в абсолютном выражении, или как процент ВВП). «И в четвертом, и в пятом сценариях рубль, вероятно, несколько укрепится в год запуска нового механизма инвестирования или даже с упреждением. Прямой положительный эффект от инвестирования на темпы роста ВВП будет иметь место лишь в первый год, так как в дальнейшем объем инвестируемых из ФНБ средств будет оставаться постоянным (и только при условии стабильной цены нефти)», — отмечают в Банке России.

«Сравнивая все сценарии между собой с точки зрения последствий для денежно-кредитной политики, важно отметить, что действующий механизм бюджетного правила наряду с подходом первого сценария способны эффективно выполнять стабилизирующую роль для российской экономики и дадут возможность Банку России следовать денежно-кредитной политике, заложенной в базовый сценарий прогноза. Из остальных вариантов четвертый и пятый будут иметь меньшие последствия для условий проведения денежно-кредитной политики, чем второй и третий», — заключили в ЦБ.

