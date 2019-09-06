Фаза отрицательных процентных ставок в отдельных развитых странах не только не подходит к концу, но и может получить дальнейшее продолжение. Об этом пишет ЦБ в выпуске «Обзора рисков финансовых рынков » за август, отмечая, что российский финансовый рынок вынужден работать с активами с отрицательной доходностью.

«Российский финансовый рынок не изолирован от рынков с отрицательными ставками и вынужден работать с активами с отрицательной доходностью. Из валют с отрицательными ставками в наибольшей степени российские банки используют евро. Причем в последнее время доля евро во внешней торговле Российской Федерации значительно выросла», — отмечает регулятор.



Наблюдается также рост доли сделок в евро на внутреннем валютном рынке, замечает Банк России. При размещении средств в европейские активы высокого качества российские банки сталкиваются с отрицательными ставками.

Вместе с тем, указывает ЦБ, российские банки не могут привлекать клиентские средства в евро по отрицательным ставкам, поскольку такая возможность не предусмотрена гражданским законодательством.

«В результате банки вынуждены предлагать клиентам условия лучшие, чем они сами имеют при размещении евро и других валют с отрицательной доходностью. Таким образом, по операциям привлечения со стороны клиентов и размещения средств в евро и других валютах с отрицательной доходностью российские банки могут получать отрицательную маржу с учетом того, что ценовые условия привлечения таких средств имеют законодательные ограничения, не соответствующие текущим рыночным реалиям», — отмечает регулятор.

В результате необходимость привлечения средств в евро по завышенным ставкам формирует дополнительные расходы банков и оказывает неблагоприятное влияние на чистые процентные доходы и возможности генерации прибыли, отмечает регулятор.

«В связи с этим все больше распространяется практика взимания (повышения) банками комиссии за обслуживание счетов по привлечению средств (преимущественно кредитных организаций, а также в отдельных случаях прочих юридических лиц) в указанных валютах, которая позволяет компенсировать (полностью или частично) банкам разницу в процентных ставках привлечения между их фактически установленным и рыночным уровнем», — поясняется в обзоре.

Так, банк «Авангард» в июле сообщил о прекращении приема депозитов юридических и физических лиц и индивидуальных предпринимателей в евро, а также об изменении условий обслуживания счетов в евро. С 1 августа банк также ввел ежемесячную комиссию за ведение текущих счетов физлиц в евро.



В августе Ситибанк ввел комиссию в размере 0,4% в год для клиентов, которые держат на счетах крупные суммы в евро. Как уточнили в Ситибанке, в условиях сохраняющейся отрицательной процентной ставки он начиная с 1 марта 2019 года ввел ежемесячную компенсацию стоимости размещения денежных средств на корреспондентском счете банка, которая применяется в случае, если клиент поддерживает средний баланс свыше 100 тыс. евро на счетах в евро в Citi и при этом доля среднемесячного баланса по текущим и сберегательным счетам в евро в среднемесячном балансе по всем счетам клиента превышает 50%.

Со временем такое будет встречаться чаще, считают эксперты .

