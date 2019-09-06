Центробанк повысил прогноз структурного профицита ликвидности банковского сектора России на конец текущего года с 3,2—3,5 трлн рублей до 3,4—3,7 трлн рублей. Об этом говорится в проекте «Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2020 год и период 2021 и 2022 годов».

Центробанк повысил прогноз структурного профицита ликвидности банковского сектора России на конец текущего года с 3,2—3,5 трлн рублей до 3,4—3,7 трлн рублей. Об этом говорится в проекте «Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2020 год и период 2021 и 2022 годов».



«После увеличения в 2018 году с 2,6 триллиона до 3 триллионов рублей за январь—август 2019 года структурный профицит повысился до 3,3 триллиона рублей. В целом по итогам года ожидается его дальнейший рост до 3,4—3,7 триллиона рублей», — говорится в документе.