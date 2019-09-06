Доходность облигаций федерального займа (ОФЗ) продолжила снижаться в августе 2019 года. ОБ этом сообщается в докладе Центрального банка России «Обзор рисков финансовых рынков».

«На снижение кривой значимое влияние оказало смягчение общих денежно-кредитных условий в крупнейших экономиках мира, — говорится в документе.

ЦБ отмечает, что доля вложений нерезидентов в ОФЗ на счетах иностранных депозитариев снизилась до 29% от общего объема рынка ОФЗ. Санкции не привели к значительным продажам ОФЗ нерезидентами, объем их вложений уменьшился на 18 млрд рублей.

После значительного сокращения размещаемых объемов ОФЗ доля нерезидентов на аукционах ОФЗ в августе в среднем составила 38%.