Жесткий сценарий выхода Британии из Евросоюза не несет существенных рисков для российских инвесторов. Но косвенные эффекты могут оказать существенное влияние на глобальные рынки. Об этом сообщается в докладе Центробанка «Обзор рисков финансовых рынков».

«Проведенное стресс-тестирование российского рынка производных финансовых инструментов в рамках жесткого сценария Brexit (ослабление курса национальной валюты Великобритании, а также повышение процентной кривой по фунту стерлингов) не выявило существенных рисков для российских участников. Однако косвенные эффекты влияния жесткого сценария Brexit, в отличие от оценок прямого эффекта, могут оказать существенное влияние на глобальные рынки, что усилит неприятие риска инвесторами», — говорится в сообщении регулятора.

Параметрами стресса являлись обесценение курса фунта стерлингов по отношению к другим валютам (евро, доллар США, швейцарский франк, рубль) и параллельный сдвиг кривой фунтовых ставок: в одном из стресс-тестов риска Brexit Банк Англии закладывал рост ключевой ставки до 4% и обесценение британского фунта стерлингов на 25%.