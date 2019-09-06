Более поздняя реализация ряда национальных проектов на фоне увеличения бюджетных расходов может иметь проинфляционный эффект в конце 2019 года — начале 202-го. Об этом говорится в проекте «Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2020—2022 годы».



«Более поздняя, чем ожидалось, реализация ряда национальных проектов на фоне сезонного увеличения бюджетных расходов во втором полугодии текущего года может иметь проинфляционный эффект в конце 2019 — начале 2020 года», — отмечается в документе.

ЦБ отмечает, что темпы и структура экономического роста на трехлетнем горизонте, а также характер влияния экономической динамики на инфляцию будут зависеть от хода реализации национальных проектов в том числе.

Ранее ЦБ снизил прогноз по темпам роста ВВП России в 2019 году до 0,8—1,3% с 1—1,5%, а также прогнозы на 2020 год — до 1,5—2% с 1,8—2,3%, на 2021 год — до 1,5—2,5% с 2—3%. Пересмотр прогноза регулятор связал со слабой экономической активностью в стране, снижением внешнего спроса на российские товары в условиях замедления мировой экономики, низкой динамикой инвестиций и стагнацией реальных располагаемых доходов населения.