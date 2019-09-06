Банк «Открытие» запустил для клиентов private-сегмента новый купонный продукт инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) «Умные инвестиции», говорится в сообщении кредитной организации.

«Умные инвестиции» — индекс, в состав которого входят сразу несколько отраслей: высокие технологии, здравоохранение, развитые и развивающиеся рынки, сырье и USD.

Продукт построен на работе искусственного интеллекта, который сам распознает экономические циклы в разрезе экономик регионов и секторов и ребалансирует состав индекса — увеличивает или уменьшает концентрацию вложений в тот или иной актив.

При положительной динамике индекса клиент ежегодно получает купон — весь доход от роста индекса свыше максимального значения в предыдущие купонные даты. Если значение индекса в купонную дату ниже максимального в любую из предыдущих купонных дат, клиент получает гарантированный купон 0,1%.