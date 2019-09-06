Банк «Московское Ипотечное Агентство» снизил ставки по вкладам в рублях.

Доходность депозита «Максимальный-2018» (от 100 тыс. рублей на 180 и 370 дней) составит 6,5—6,8% годовых (вместо 7—7,35%). Пополнение не предусмотрено. Проценты выплачиваются в конце срока.

«Активный» (от 50 тыс. рублей на 90, 180 и 367 дней) оформляется под 4,8—5,8% годовых (ранее — под 5,35—6,35%).

По вкладу «Накопительный-2018» (от 100 тыс. рублей на 1096 дней) проценты начисляются по периодам — от 5 до 6%. Так, за полный срок размещения средств средняя годовая процентная ставка составит 5,38% (вместо 6,54%).

По вкладам «Активный» и «Накопительный-2018» предусмотрены дополнительные взносы. Проценты по ним выплачиваются ежемесячно или ежемесячно капитализируются.