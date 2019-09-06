Альфа-Банк запустил карту «Альфа-Бизнес» с кешбэком 5% на бизнес-расходы для корпоративных клиентов.
Оплачивая картой основные расходы на ведение бизнеса, компании и индивидуальные
предприниматели могут вернуть до 5% потраченных средств.
«Запуская карту «Альфа-Бизнес» с кешбэком, мы формируем на рынке новый стандарт карт для бизнеса, способствуя развитию платежного рынка и росту популярности b2b-карт среди компаний и предпринимателей. Наша программа уникальна для российского рынка: это максимально демократичные, доступные для малого и микробизнеса условия участия, высокие лимиты кешбэка и прозрачность его начисления, а также широкий функционал и эксклюзивный дизайн карты «Альфа-Бизнес», на которой реализуется программа», — указывает руководитель блока «Малый бизнес» Альфа-Банка Денис Осин.
Кешбэк 5% начисляется за оплату картой следующих бизнес-расходов:
- авиабилеты и топливо (АЗС)
- транспорт и прокат автомобилей
- офисная мебель и оборудование, канцелярские товары
- офисное ПО и сопровождение
- услуги юристов, бухгалтеров, секретарей, налоговых консультантов
- офисные услуги (уборка помещений, охрана и проч.)
Кешбэк за оплату других расходов на ведение бизнеса составляет 1%.
Программа доступна для широкого круга участников. Для начисления кешбэка достаточно совершить по карте операции на сумму от 30 тыс. рублей в месяц, что делает программу привлекательной для малого бизнеса, в том числе для микропредприятий.
Вознаграждение не начисляется за операции снятия/внесения наличных средств, денежные переводы, брокерские операции, оплату рекламных и телекоммуникационных услуг,
налоговые и коммунальные платежи, штрафы, оплату лотерейных билетов и т.п.
В рамках кешбэка можно вернуть до 15 тыс. рублей в месяц. Это самый высокий лимит вознаграждения по программам лояльности для бизнеса, действующим в России.
Кешбэк выплачивается в рублях, что гораздо удобнее и прозрачнее для клиентов, чем баллы, бонусы или мили. Сумма вознаграждения поступает на расчетный счет клиента, привязанный к карте «Альфа-Бизнес», ежемесячно, в течение 15-ти календарных дней после отчетного месяца. Подключить или отключить опцию кешбэк, а также проверять начисления клиент может в интернет-банке или в мобильном приложении, в меню «Карты».
Кешбэк подключается к карте «Альфа-Бизнес», выпущенной в рамках пакетов услуг: «Лучший старт», «Удачный выбор», «ВЭД+», «Все, что надо», «Просто 1%». Количество карт не ограничено.
Первая карта «Альфа-Бизнес» выпускается бесплатно во всех пакетах. Также клиент не платит за обслуживание карты в первые 6-12 месяцев (в зависимости от выбранного ПУ), либо в течение всего срока в рамках пакета «Просто 1%».
«Альфа-Бизнес» — новый стандарт b2b-карт Альфа-Банка. Карта выполнена в ультрасовременном минималистском дизайне, в фирменном красном цвете Альфа-Банка. На лицевой стороне карты лишь логотипы Альфа-Банка и платежной системы, разделенные полосой из металлизированной фольги.
Все привычные атрибуты — номер и срок действия карты, имя держателя-физлица и наименование компании, security code (CVV2/CVC2) вынесены на обратную сторону карты.
Карта «Альфа-Бизнес» заменит линейку B2B-карт «Альфа Cash». В дополнение к традиционному «карточному» функционалу (управление счетами, зачисление и снятие наличных, переводы и платежи в офлайн- и онлайн-пространстве и проч.), «Альфа-Бизнес» будет содержать дополнительные опции. Кешбэк — лишь первая из них.
Карта выпускается к расчетному счету клиента в рублях РФ, заказать ее можно как по стандартной процедуре, так и в рамках экспресс-выдачи в течение нескольких минут.
Карту обслуживают платежные системы VISA или MasterCard.
Нет комментариев