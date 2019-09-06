Оплачивая картой основные расходы на ведение бизнеса, компании и индивидуальные

предприниматели могут вернуть до 5% потраченных средств.



«Запуская карту «Альфа-Бизнес» с кешбэком, мы формируем на рынке новый стандарт карт для бизнеса, способствуя развитию платежного рынка и росту популярности b2b-карт среди компаний и предпринимателей. Наша программа уникальна для российского рынка: это максимально демократичные, доступные для малого и микробизнеса условия участия, высокие лимиты кешбэка и прозрачность его начисления, а также широкий функционал и эксклюзивный дизайн карты «Альфа-Бизнес», на которой реализуется программа», — указывает руководитель блока «Малый бизнес» Альфа-Банка Денис Осин.



Кешбэк 5% начисляется за оплату картой следующих бизнес-расходов:

авиабилеты и топливо (АЗС)

транспорт и прокат автомобилей

офисная мебель и оборудование, канцелярские товары

офисное ПО и сопровождение

услуги юристов, бухгалтеров, секретарей, налоговых консультантов

офисные услуги (уборка помещений, охрана и проч.)



Кешбэк за оплату других расходов на ведение бизнеса составляет 1%.

Программа доступна для широкого круга участников. Для начисления кешбэка достаточно совершить по карте операции на сумму от 30 тыс. рублей в месяц, что делает программу привлекательной для малого бизнеса, в том числе для микропредприятий.



Вознаграждение не начисляется за операции снятия/внесения наличных средств, денежные переводы, брокерские операции, оплату рекламных и телекоммуникационных услуг,

налоговые и коммунальные платежи, штрафы, оплату лотерейных билетов и т.п.



В рамках кешбэка можно вернуть до 15 тыс. рублей в месяц. Это самый высокий лимит вознаграждения по программам лояльности для бизнеса, действующим в России.

Кешбэк выплачивается в рублях, что гораздо удобнее и прозрачнее для клиентов, чем баллы, бонусы или мили. Сумма вознаграждения поступает на расчетный счет клиента, привязанный к карте «Альфа-Бизнес», ежемесячно, в течение 15-ти календарных дней после отчетного месяца. Подключить или отключить опцию кешбэк, а также проверять начисления клиент может в интернет-банке или в мобильном приложении, в меню «Карты».

Кешбэк подключается к карте «Альфа-Бизнес», выпущенной в рамках пакетов услуг: «Лучший старт», «Удачный выбор», «ВЭД+», «Все, что надо», «Просто 1%». Количество карт не ограничено.



Первая карта «Альфа-Бизнес» выпускается бесплатно во всех пакетах. Также клиент не платит за обслуживание карты в первые 6-12 месяцев (в зависимости от выбранного ПУ), либо в течение всего срока в рамках пакета «Просто 1%».



«Альфа-Бизнес» — новый стандарт b2b-карт Альфа-Банка. Карта выполнена в ультрасовременном минималистском дизайне, в фирменном красном цвете Альфа-Банка. На лицевой стороне карты лишь логотипы Альфа-Банка и платежной системы, разделенные полосой из металлизированной фольги.

Все привычные атрибуты — номер и срок действия карты, имя держателя-физлица и наименование компании, security code (CVV2/CVC2) вынесены на обратную сторону карты.

Карта «Альфа-Бизнес» заменит линейку B2B-карт «Альфа Cash». В дополнение к традиционному «карточному» функционалу (управление счетами, зачисление и снятие наличных, переводы и платежи в офлайн- и онлайн-пространстве и проч.), «Альфа-Бизнес» будет содержать дополнительные опции. Кешбэк — лишь первая из них.

Карта выпускается к расчетному счету клиента в рублях РФ, заказать ее можно как по стандартной процедуре, так и в рамках экспресс-выдачи в течение нескольких минут.

Карту обслуживают платежные системы VISA или MasterCard.