СМП Банк продолжает развивать направление обслуживания предпринимателей и юридических лиц и запускает новую услугу — самоинкассация. Воспользоваться ею могут компании, индивидуальные предприниматели и физлица, занимающиеся частной практикой, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Для этого достаточно выпустить карту самоинкассации, с помощью которой можно быстро и удобно сдавать выручку самостоятельно в любое время, не вызывая инкассаторов», — говорится в релизе банка.

Выпустить карту самоинкассации могут клиенты в Москве, Санкт-Петербурге, Челябинске, Россоши и Воронеже, в дальнейшем услуга появится в остальных городах присутствия СМП Банка. Для открытия карты достаточно обратиться в любое отделение банка.