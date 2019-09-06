Объем продаж цветочных букетов в России в денежном выражении в начале учебного года стал меньше на 10% по сравнению с тем же периодом прошлого года. При этом в Москве продажи упали лишь на 5%. Об этом свидетельствуют данные совместного исследования Сбербанка и IТ-компании «Платформа ОФД».



Средний чек покупки букета составил 1 400 рублей, что на 5% ниже, чем в прошлом году в то же время. В столице средний чек оказался на треть выше и составил 2 100 рублей. Больше всего на цветы в этот раз потратили жители Московской области, Краснодарского края и Новосибирской области.

Среди самых популярных покупок оказались цветочные композиции из хризантем, роз и гладиолусов.

Эти результаты были получены на основе поступающих оператору фискальных данных более чем с 800 тыс. касс со всей страны за период с 31 августа по 5 сентября 2019 года, а также аналогичный период 2018 года.

В то же время продажи воздушных шаров в период с 31 августа по 5 сентября 2019 года превысили прошлогодний показатель в 2,4 раза. Средний чек покупки шаров составил 85 рублей, что на 30% больше, чем годом раньше. Больше всего на воздушные шары потратили жители Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.