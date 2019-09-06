Райффайзенбанк проанализировал траты самых юных клиентов, держателей детских дебетовых карт в возрасте от шести до 17 лет, и выяснил, какие категории расходов преобладали среди детей летом 2019 года.

И мальчики, и девочки совершают одинаковое количество операций по банковским картам, однако частота трансакций зависит от возраста. Наибольшей популярностью детская карта пользуется среди подростков в возрасте от 12 до 14 лет, в этой группе зафиксирован и самый высокий средний чек (537 рублей).

Среди 15—17-летних этот показатель снижается до 398 рублей, при этом ее представители совершают траты чаще других. В среднем каждый ребенок в данной группе совершил 52 трансакции за лето. Эта динамика может говорить о том, что с возрастом дети учатся более взвешенно подходить к тратам.

Если говорить о всех держателях детских карт, то самое большое количество трат совершается в категории «фастфуд». После девяти лет в топе трат появляются расходы на кино, а с 12 — кофейни. Количество трат в категориях, связанных с онлайн-играми с возрастом увеличивается.

Операции за границей этим летом составили почти 15% детских трат.