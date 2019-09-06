Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков позитивно оценил инициативу Минфина РФ о новой системе добровольных накоплений, комитет ГД готов рассмотреть и поддержать проект, когда он поступит в нижнюю палату парламента.

Минфин РФ разработал законопроект о новой системе добровольных накоплений с рабочим названием «О гарантированном пенсионном продукте», направил его в Минтруд на согласование, сообщила ранее пресс-служба министерства. Основная цель данного законопроекта — создание государственной системы гарантирования сохранности добровольных пенсионных накоплений граждан, создание стимулов как для самостоятельного формирования таких накоплений работниками, так и для развития корпоративных пенсионных программ.

«Я позитивно отношусь к данному предложению… В принципе основные идеи, я так понимаю, в этом законопроекте описаны… Мы рассмотрим, поддержим (когда проект поступит в ГД)», — сказал РИА Новости Аксаков.

Депутат добавил, что такие стимулы позволят гражданам при выходе на пенсию чувствовать себя более уверенно.

Ранее финансовые власти разработали концепцию индивидуального пенсионного капитала (ИПК), ключевым отличием нового механизма должно было стать то, что накопления будут собственностью граждан. Предполагалось, что формироваться и храниться ИПК будет в негосударственных пенсионных фондах, куда граждане могли бы направлять средства как через работодателей, так и самостоятельно. Стартовым капиталом, согласно концепции, могли бы стать средства, аккумулированные ранее в рамках отчислений на накопительную часть пенсии по старому механизму. Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов ранее заявлял, что рассчитывает на запуск механизма ИПК с 2020 года.

Замминистра финансов РФ Алексей Моисеев заявил журналистам в конце августа 2019 года, что Минфин РФ совместно с ЦБ в начале сентября представит новую модель формирования пенсионных накоплений, называться ИПК, как планировалось ранее, она не будет.