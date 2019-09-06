Сделка Сбербанка и Mail.ru Group, которые создают совместное предприятие, должна быть закрыта к концу года. Об этом сообщил журналистам в субботу глава Сбербанка Герман Греф.

«По срокам мы до конца года должны закрыть сделку. Не раньше ноября, ноябрь — декабрь», — сказал Греф.

Как сообщали ранее в кредитной организации, Сбербанк планирует создать с Mail.ru Group совместное предприятие на базе Delivery Club и «Ситимобил». Участие в создаваемой компании будет распределено между двумя партнерами в равных долях. Совокупные инвестиции в совместное предприятие составят до 64 млрд рублей.

Mail.ru Group внесет в новую компанию свои доли в Delivery Club (100%) и «Ситимобил» (22,69%), связанные с ними миноритарные инвестиции и опционы в другие компании этих индустрий, а также 7,7 млрд рублей. Кроме того, до закрытия сделки Mail.ru обеспечит консолидацию доли в размере не менее 75% акций «Ситимобил». Также группа может дополнительно инвестировать до 5,1 млрд рублей.

Сбербанк внесет в совместную компанию долю в Foodplex (35%) и около 38 млрд рублей.

К моменту закрытия сделки совместная компания получит 45,5 млрд рублей деньгами, а также в течение года после закрытия сделки при выполнении KPI — еще до 18 млрд рублей.