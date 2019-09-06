Эксперты сервиса HeadHunter составили список свежих вакансий с зарплатами от 100 тыс. рублей. В эту подборку вошли предложения для разных профессий в различных городах (кроме сферы IT, где сотрудникам традиционно предлагают высокие оклады).

Так, в Москве директор по развитию е-commerce может рассчитывать на 500 тыс. рублей в месяц на руки, директор по контроллингу — на зарплату от 400 тыс. до 500 тыс. рублей. В Санкт-Петербурге открыты вакансия трафик-менеджера с окладом от 300 тыс. рублей на руки и главного бухгалтера с зарплатой от 250 тыс. до вычета НДФЛ.

Главе отдела продаж в Новосибирске предлагают 150 тыс. на руки, руководителю отдела таможенного оформления во Владивостоке — 150—200 тыс., инженеру ПТО в дорожном строительстве в Челябинске — от 100 тыс. на руки.

В Перми ищут начальника коммерческого отдела (100—150 тыс. рублей на руки), в Нижнем Новгороде — директора по персоналу (100 тыс. рублей до вычета НДФЛ), в Саратове — руководителя группы продаж (от 100 тыс. рублей на руки).

Что касается вакансий вне офиса, наиболее выгодное предложение сентября — место горного мастера в Красноярске (130 тыс. рублей в месяц). Далее следуют вакансии замглавы распределительного центра в Екатеринбурге (от 120 тыс. до вычета НДФЛ), водителя категории «Е» в Московской области (от 120 тыс. до вычета НДФЛ), механика в автотранспортный цех в Саратове (от 110 тыс. на руки) и ведущего инженера по подготовке производства в Красноярске (от 110 тыс. на руки).

В Новом Уренгое руководителю СТО предлагают оклад в 100—150 тыс. рублей на руки, в Омске ищут агронома технолога-конструктора (от 100 тыс. на руки). Также на зарплату от 100 тыс. рублей могут претендовать мастер-приемщик кузовного цеха в Уфе, оператор бетоноукладчика в Тобольске и старший механик пищевого производства в Подмосковье.