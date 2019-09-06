Россия вошла в топ-15 стран с наиболее стабильным Интернетом: она поднялась на две позиции в рейтинге по сравнению с 2018 годом, заняв 11-е место в мире. Таковы данные исследования Qrator Labs об устойчивости национальных сегментов сети Интернет разных стран мира в 2019 году.

Для формирования рейтинга отбирались операторы, отказ которых может привести к потере глобальной доступности наибольшего процента автономных систем заданного национального сегмента.

Лидером рейтинга стала Германия, на втором месте в этом году — Бразилия, на третьем — Великобритания.

Согласно исследованию, США опустились на 11 позиций — с 7-го места на 18-е; Бангладеш вышел из топ-20; Украина поднялась с 12-го места на 4-е; Австрия вылетела с 20-го места, Италия и Люксембург вернулись в топ-20 (после выхода из рейтинга в 2017 и 2018 годах соответственно).

«Каждый год в рейтинге надежности можно наблюдать интересную динамику. Если в прошлом году общие показатели 20 ведущих стран за год изменились незначительно, то в этом году мы отмечаем позитивную глобальную тенденцию к повышению надежности и общей доступности сетей во всем мире. Число стран с высокой степенью отказоустойчивости, где сбой сетей системообразующих операторов связи затрагивает менее 10% автономных систем региона, увеличилось на пять по сравнению с 2018 годом, достигнув в общей сложности 35», — комментирует технический директор Qrator Labs Артем Гавриченков.

Сравнительная таблица топ-20 стран по устойчивости национальных сегментов сети Интернет в 2018—2019 годах

Место в рейтинге

2018 (оператор связи)

Максимальная доля сетей национального сегмента, теряющих глобальную доступность при отказе одного оператора связи, %

2019 (оператор связи)

Максимальная доля сетей национального сегмента, теряющих глобальную доступность при отказе одного оператора связи, %

Изменение в рейтинге 2018 — 2019

1

Германия (Deutsche Telekom)

2,26

Германия (Deutsche Telekom)

2,19

1-е место

2

Великобритания (Cogent)

3,10

Бразилия (LACNIC)

2,74

Вверх на 1 позицию

3

Бразилия (LACNIC)

3,39

Великобритания (Cogent)

3,07

Вниз на 1 позицию

4

Швейцария (Swisscom)

3,55

Украина (Uarnet)

3,16

Вверх на 8 позиций

5

Сингапур (APNIC) — новичок топ-20

3,68

Швейцария (Swisscom)

3,35

Вниз на 1 позицию

6

Бельгия (Cogent)

3,88

Сингапур (StarHub)

4,00

Вниз на 1 позицию

7

США (CenturyLink Communications)

4,02

Франция (Cogent)

4,17

Вверх на 2 позиции

8

Канада (Bacom)

4,12

Бельгия (Telenet)

4,24

Вниз на 2 позиции

9

Франция (Cogent)

4,55

Канада (Bacom)

4,31

Вниз на 1 позицию

10

Бангладеш (Earth Telecommunication)

4,81

Польша (Netia)

4,55

Вверх на 4 позиции

11

Ирландия (Cogent)

5,08

Россия (Rostelecom)

4,74

Вверх на 2 позиции

12

Украина (Telianet)

5,10

Гонконг (PCCW)

5,15

Вверх на 3 позиции

13

Россия (Rostelecom)

5,27

Испания (Vodafone)

5,23

Вверх на 3 позиции

14

Польша (Netia)

5,43

Нидерланды (Joint Transit)

5,25

Вверх на 3 позиции

15

Гонконг (PCCW)

5,57

Ирландия (Cogent)

5,72

Вниз на 4 позиции

16

Испания (Cogent)

5,71

Болгария (Spectrumnet)

6,12

Вверх на 3 позиции

17

Нидерланды (Joint Transit) — новичок топ-20

5,92

Италия (Fastweb)

6,44

17-е место (возвращение в топ-20 после выбывания в 2017 году)

18

Чехия (ISP Alliance)

6,67

США (Level 3)

6,83

Вниз на 11 позиций

19

Болгария (Spectrumnet)

7,07

Люксембург (POST Luxembourg)

6,92

19-е место (возвращение в топ-20 после выбывания в 2018 году)

20

Австрия (A1 Telekom Austria)

7,13

Чехия (ISP Alliance)

7,27

Вниз на 2 позиции