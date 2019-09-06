Для формирования рейтинга отбирались операторы, отказ которых может привести к потере глобальной доступности наибольшего процента автономных систем заданного национального сегмента.
Россия вошла в топ-15 стран с наиболее стабильным Интернетом: она поднялась на две позиции в рейтинге по сравнению с 2018 годом, заняв 11-е место в мире. Таковы данные исследования Qrator Labs об устойчивости национальных сегментов сети Интернет разных стран мира в 2019 году.
Для формирования рейтинга отбирались операторы, отказ которых может привести к потере глобальной доступности наибольшего процента автономных систем заданного национального сегмента.
Лидером рейтинга стала Германия, на втором месте в этом году — Бразилия, на третьем — Великобритания.
Согласно исследованию, США опустились на 11 позиций — с 7-го места на 18-е; Бангладеш вышел из топ-20; Украина поднялась с 12-го места на 4-е; Австрия вылетела с 20-го места, Италия и Люксембург вернулись в топ-20 (после выхода из рейтинга в 2017 и 2018 годах соответственно).
«Каждый год в рейтинге надежности можно наблюдать интересную динамику. Если в прошлом году общие показатели 20 ведущих стран за год изменились незначительно, то в этом году мы отмечаем позитивную глобальную тенденцию к повышению надежности и общей доступности сетей во всем мире. Число стран с высокой степенью отказоустойчивости, где сбой сетей системообразующих операторов связи затрагивает менее 10% автономных систем региона, увеличилось на пять по сравнению с 2018 годом, достигнув в общей сложности 35», — комментирует технический директор Qrator Labs Артем Гавриченков.
Сравнительная таблица топ-20 стран по устойчивости национальных сегментов сети Интернет в 2018—2019 годах
|
Место в рейтинге
|
2018 (оператор связи)
|
Максимальная доля сетей национального сегмента, теряющих глобальную доступность при отказе одного оператора связи, %
|
2019 (оператор связи)
|
Максимальная доля сетей национального сегмента, теряющих глобальную доступность при отказе одного оператора связи, %
|
Изменение в рейтинге 2018 — 2019
|
1
|
Германия (Deutsche Telekom)
|
2,26
|
Германия (Deutsche Telekom)
|
2,19
|
1-е место
|
2
|
Великобритания (Cogent)
|
3,10
|
Бразилия (LACNIC)
|
2,74
|
Вверх на 1 позицию
|
3
|
Бразилия (LACNIC)
|
3,39
|
Великобритания (Cogent)
|
3,07
|
Вниз на 1 позицию
|
4
|
Швейцария (Swisscom)
|
3,55
|
Украина (Uarnet)
|
3,16
|
Вверх на 8 позиций
|
5
|
Сингапур (APNIC) — новичок топ-20
|
3,68
|
Швейцария (Swisscom)
|
3,35
|
Вниз на 1 позицию
|
6
|
Бельгия (Cogent)
|
3,88
|
Сингапур (StarHub)
|
4,00
|
Вниз на 1 позицию
|
7
|
США (CenturyLink Communications)
|
4,02
|
Франция (Cogent)
|
4,17
|
Вверх на 2 позиции
|
8
|
Канада (Bacom)
|
4,12
|
Бельгия (Telenet)
|
4,24
|
Вниз на 2 позиции
|
9
|
Франция (Cogent)
|
4,55
|
Канада (Bacom)
|
4,31
|
Вниз на 1 позицию
|
10
|
Бангладеш (Earth Telecommunication)
|
4,81
|
Польша (Netia)
|
4,55
|
Вверх на 4 позиции
|
11
|
Ирландия (Cogent)
|
5,08
|
Россия (Rostelecom)
|
4,74
|
Вверх на 2 позиции
|
12
|
Украина (Telianet)
|
5,10
|
Гонконг (PCCW)
|
5,15
|
Вверх на 3 позиции
|
13
|
Россия (Rostelecom)
|
5,27
|
Испания (Vodafone)
|
5,23
|
Вверх на 3 позиции
|
14
|
Польша (Netia)
|
5,43
|
Нидерланды (Joint Transit)
|
5,25
|
Вверх на 3 позиции
|
15
|
Гонконг (PCCW)
|
5,57
|
Ирландия (Cogent)
|
5,72
|
Вниз на 4 позиции
|
16
|
Испания (Cogent)
|
5,71
|
Болгария (Spectrumnet)
|
6,12
|
Вверх на 3 позиции
|
17
|
Нидерланды (Joint Transit) — новичок топ-20
|
5,92
|
Италия (Fastweb)
|
6,44
|
17-е место (возвращение в топ-20 после выбывания в 2017 году)
|
18
|
Чехия (ISP Alliance)
|
6,67
|
США (Level 3)
|
6,83
|
Вниз на 11 позиций
|
19
|
Болгария (Spectrumnet)
|
7,07
|
Люксембург (POST Luxembourg)
|
6,92
|
19-е место (возвращение в топ-20 после выбывания в 2018 году)
|
20
|
Австрия (A1 Telekom Austria)
|
7,13
|
Чехия (ISP Alliance)
|
7,27
|
Вниз на 2 позиции
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