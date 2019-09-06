Россия вошла в топ-15 стран с наиболее стабильным Интернетом: она поднялась на две позиции в рейтинге по сравнению с 2018 годом, заняв 11-е место в мире. Таковы данные исследования Qrator Labs об устойчивости национальных сегментов сети Интернет разных стран мира в 2019 году.

Для формирования рейтинга отбирались операторы, отказ которых может привести к потере глобальной доступности наибольшего процента автономных систем заданного национального сегмента.

Лидером рейтинга стала Германия, на втором месте в этом году — Бразилия, на третьем — Великобритания.

Согласно исследованию, США опустились на 11 позиций — с 7-го места на 18-е; Бангладеш вышел из топ-20; Украина поднялась с 12-го места на 4-е; Австрия вылетела с 20-го места, Италия и Люксембург вернулись в топ-20 (после выхода из рейтинга в 2017 и 2018 годах соответственно).

«Каждый год в рейтинге надежности можно наблюдать интересную динамику. Если в прошлом году общие показатели 20 ведущих стран за год изменились незначительно, то в этом году мы отмечаем позитивную глобальную тенденцию к повышению надежности и общей доступности сетей во всем мире. Число стран с высокой степенью отказоустойчивости, где сбой сетей системообразующих операторов связи затрагивает менее 10% автономных систем региона, увеличилось на пять по сравнению с 2018 годом, достигнув в общей сложности 35», — комментирует технический директор Qrator Labs Артем Гавриченков.

Сравнительная таблица топ-20 стран по устойчивости национальных сегментов сети Интернет в 2018—2019 годах

