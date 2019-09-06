Российские банки в январе — июле текущего года оформили на 23% больше кредитных карт, чем за аналогичный период прошлого года: 5,45 млн против 4,43 млн, подсчитали в бюро кредитных историй «Эквифакс» для РИА Новости.

При этом вырос и объем денежных средств, под которые были выданы кредитные карты (на 44% до 350 млрд рублей).

Аналитики отметили, что максимальных объемов выдачи кредитных карт стоит ожидать в ноябре-декабре. «С одной стороны, есть повышенный спрос со стороны потребителей, с другой стороны, банки стараются выполнить годовые бизнес-планы по продаже кредитных продуктов», — поясняют они, напоминая, что в 2018 и 2017 годах за два последних месяца было выдано около четверти всех оформленных в тех годах кредитных карт.

Российские финансовые власти летом начали горячие обсуждения темы потребительского кредитования. Глава Минэкономразвития Максим Орешкин, в частности, заявлял, что ситуация в данном сегменте приобретает черты социальной проблемы. По его словам, у 15% российских заемщиков более 70% дохода уходит на выплату долгов.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в пятницу заявила, что долговая нагрузка россиян растет прежде всего из-за стагнации доходов. По ее словам, динамика реальных доходов населения РФ неудовлетворительна , и эта проблема должна решаться на базе экономического роста. Банк России, несмотря на быстрый рост потребительских кредитов, пока не видит рисков для финансовой стабильности и необходимости в ограничительных мерах, сказала она.