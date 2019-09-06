Сбербанк предоставил возможность установки ПИН-кода к карте в веб-версии «Сбербанка Онлайн», говорится в сообщении кредитной организации.

Опция будет особенно востребована среди тех, кто забыл ПИН-код к выпущенной карте, хочет получить доступ к своим средствам максимально оперативно, но не использует мобильное приложение «Сбербанк Онлайн».

Ранее клиенту, который забыл свой ПИН-код было необходимо заказывать перевыпуск карты.