Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) и Пенсионный фонд России (ПФР) накопили в резервах по обязательному пенсионному страхованию (ОПС) рекордный объем средств — 220 млрд рублей, сообщает «Коммерсант» .

Резерв по ОПС (РОПС) 11 крупнейших частных фондов на середину года превысил 70 млрд рублей. Почти 150 млрд рублей резерва — у ПФР. Таким образом, резерв по ОПС частных фондов достиг почти 3% от всех их обязательств по ОПС, а резерв ПФР хеджирует более 8% обязательств, по которым инвестируют пенсионные накопления частные управляющие компании и ВЭБ.

Согласно действующему законодательству, с 2018 года РОПС должен составлять не менее 1% и не более 10% от пенсионных накоплений, аккумулированных НПФ. C начала года в крупнейших фондах РОПС суммарно вырос на 5,6 млрд рублей. Потерянный гражданами инвестдоход по переходной кампании 2018 года, который пошел на пополнение резерва, составил 4,3 млрд рублей. У ПФР за полгода РОПС увеличился почти на 23 млрд рублей, из которых 11,3 млрд рублей — это инвестдоход,

По словам экспертов, РОПС необходим как страховка от актуарных рисков. В меньшей степени он может быть использован как хедж против инвестиционного риска. Однако размер резерва по системе избыточен, особенно непропорционален он для ПФР, где и инвестиционных, и актуарных рисков меньше. Вопрос о размере РОПС, отчислений в него, а также потерях граждан, идущих в этот резерв, должен быть поставлен в ходе дискуссии о новой финансовой модели НПФ.