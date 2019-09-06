Во многих регионах России пока не открыто ни одного счета эскроу для расчетов по договорам участия в долевом строительстве (ДДУ): такие счета есть только в 49 из 85 российских регионов, то есть в 58%. Об этом свидетельствует статистика Центробанка, обнародованная впервые, сообщает РБК.



В семи регионах сейчас жилье или не строится совсем или возводится без привлечения дольщиков (по госзаказу и т. п). Если исключить эти субъекты, то доля регионов с распространением эскроу-счетов возрастет до 63%.

Всего в России (по данным на 26 августа) было открыто более 10 тыс. эскроу-счетов, остаток на них — 30,2 млрд рублей. Лидером при этом стала Москва: в столице открыто почти 2 тыс. эскроу-счетов, на которых собрано 13,4 млрд рублей. Кроме того, в первой тройке Московская и Ленинградская области со 675 и 674 счетами соответственно.

Один из лидеров спроса на жилье, Санкт-Петербург, оказался только на 17-м месте в статистике ЦБ: в городе открыто всего 167 эскроу-счетов. Отставание, вероятно, объясняется тем, что большинство жилых проектов в городе получило отсрочку в переходе на эскроу-счета. Согласно данным Единой информационной системы жилищного строительства, только 6,5% строящегося в городе жилья нужно продавать с использованием таких счетов. В Москве этот показатель составляет 25%.



С 1 июля 2019 года застройщики жилья в России обязаны начинать все новые проекты с привлечением финансирования от банков. Объекты нельзя строить непосредственно на деньги покупателей — средства дольщиков до достройки хранятся на специальных эскроу-счетах, а девелоперы возводят дома на кредиты. Перейти на новый механизм финансирования строительства застройщики должны были и по текущим проектам. Исключение правительство сделало только для тех, что были начаты до 1 июля и построены не менее чем на 6–30% (в зависимости от типа проекта и застройщика) и где продано не менее 10% квартир. Однако в итоге под эти критерии попало большинство строящегося жилья — 66,2 млн кв. м (81,6% домов, которые строятся по ДДУ).