Совкомбанк за II квартал 2019 года снизил количество случаев мошенничества в отношении своих клиентов в четыре раза. Весной 2019 года была запущена федеральная информационно-просветительская кампания с целью предупреждения и профилактики случаев мошенничества. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

«После массовых случаев мошенничества с использованием методов социальной инженерии, с которыми столкнулись клиенты большинства крупных розничных банков в первом полугодии, Совкомбанк предпринял ряд мер по защите своих клиентов. В результате удалось снизить количество мошеннических случаев в четыре раза и уменьшить потери клиентов на несколько сотен миллионов рублей», — говорится в сообщении банка.

Все банкоматы и устройства самообслуживания были оборудованы информационными заставками. Банк выпустил серию видеороликов в социальных сетях с детальными правилами безопасности и разъяснениями.

Кроме того, Совкомбанк запустил для держателей карт «Халва» услугу «Защита карты». Банк выдает информационные памятки с базовыми правилами защиты своих средств, также в нее входят страхование от различных типов рисков и покрывающее большинство возможных убытков клиента, а именно: кражу средств с карты с использованием скимминга, фишинга, хищение средств с ранее утерянной клиентом банковской карты, кражу денежных средств клиента после снятия им наличных в банкомате.

«В 2019 году на рынке произошел рост активности мошенников с использованием методов социальной инженерии, в том числе по телефону. Это один из самых сложных для предотвращения видов мошенничества, так как клиенты самостоятельно сообщают злоумышленникам все данные, необходимые для совершения операций. Мы смогли не только выработать эффективный набор мер для снижения количества случаев мошенничества, но и значительно снизить возможный ущерб даже по клиентам, грубо нарушившим правила безопасности», — прокомментировал заместитель председателя правления Совкомбанка Альберт Борис.