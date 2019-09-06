Крупные агломерации являются локомотивами экономического развития своих государств — каждый пятый рубль российская экономика получает благодаря Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия-24».

«Агломерации, подобные Москве, являются локомотивами развития экономики своих стран. Если мы так не любим большой город, давайте представим, что его нет. Тогда все близлежащие регионы окунутся в нищету: они сегодня 70% своей продукции поставляют в Москву. Не будет каждого пятого рубля в стране», — сказал он.

По словам мэра, Москва ежегодно перечисляет в государственную казну около 2 трлн рублей налогов и сборов, включая фонды, что позволяет выравнивать бюджетную обеспеченность других регионов. Столица также создает около 2 млн рабочих мест в Подмосковье и еще 3,5 млн — в других регионах за счет своей экономики, добавил он.

Руководитель департамента экономической политики и развития Москвы Денис Тихонов считает, что городские агломерации в целом экономически более эффективны — 50% населения мира живет в городах и производит 80% мирового ВВП. По его словам, Россия и Москва не являются лидерами концентрации ресурсов на фоне глобальных агломераций: только 12 российских городов входят в топ-600 крупнейших городов мира, и только два — Москва и Санкт-Петербург — находятся в топ-100 крупнейших агломераций мира.