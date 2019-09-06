Мобильный кабинет страхователя включает в себя:

личный кабинет клиента (iOS, Android);

административную панель для страховщика;

серверную часть.

Интеграция коробочного решения позволяет бизнесу в сжатые сроки и с минимальными рисками выпустить приложение, которое соответствует требованиям рынка. Основные функции приложения:

просмотр действующих страховых полисов и графика платежей;

знакомство со страховыми продуктами компании, возможность оставить заявку;

онлайн-чат с сотрудниками страховой компании;

инструкции для клиента в случае возникновения страхового инцидента (например, ДТП) и др.

Задача мобильного кабинета страхователя — обеспечить страховой компании новый цифровой канал взаимодействия с клиентами и платформу для дальнейшего функционального расширения приложения.

«Страховой рынок становится мобильным, по примеру банковского. Мы движемся к онлайн-управлению страховыми продуктами и полисами через смартфон, и у лидеров рынка уже есть такие приложения. Используя наше коробочное решение, страховая компания получает приложение со всеми необходимыми функциями в короткие сроки – от 29 дней – и может развивать их в дальнейшем. Это актуальный инструмент для повышения лояльности пользователей и изменения культуры потребления страховых продуктов», – отмечает директор mobile.SimbirSoft Дмитрий Петерсон.

SimbirSoft накопила большой опыт разработки финтех-решений для банков и страхования благодаря сотрудничеству с лидерами рынка, такими как Росбанк, Русфинансбанк, СКБ, ДелоБанк. Эксперты SimbirSoft создают эффективные и удобные приложения, которые повышают лояльность пользователей и помогают финтех-компаниям побеждать — например, «ДелоБанк» в 2019 году признан лучшим мобильным банком в России для малого бизнеса , согласно оценке Markswebb.

Познакомьтесь с мобильным кабинетом страхователя на сайте .

О компании:

SimbirSoft — глобальная IT-компания с опытом в разработке и тестировании ПО с 2001 года. Головной офис и центры разработки находятся в нескольких городах России, с филиалом в США. Количество сотрудников – более 600 человек. SimbirSoft разрабатывает системы для автоматизации работы предприятий, высоконагруженные системы, мобильные приложения, встроенное ПО и блокчейн проекты, MachineLearning и DataScience для заказчиков из России, Европы и США.

За время работы компания реализовала свыше 600 программных продуктов, в том числе решения для финтеха – для взаимодействия с клиентами, управления финансами, работы с задолженностями и отчетностью, анализа данных и выбора программ страхования. SimbirSoft занимает первое место в России и 12 место в мире среди финтех-разработчиков по версии американского аналитического агентства Clutch. Темпы роста и качество услуг компании подтверждены международными наградами и рейтингами ТехУспех, Global Outsourcing 100, RAEX (Эксперт РА), GoodFirms, CNews, Tadviser и Tagline.