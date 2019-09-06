« Сбербанк Управление активами» запустил новый биржевой паевой инвестиционный фонд «Сбербанк — Индекс Мосбиржи рублевых корпоративных облигаций», тикер — SBRB, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Индекс корпоративных облигаций (RUCBTR3Y) включает в себя рублевые облигации крупнейших российских компаний, таких как «Роснефть», «МегаФон», Сбербанк, ВТБ и другие. Купить фонд можно на Московской бирже в режиме онлайн через брокерский счет. Максимальные издержки инвестора не превысят — 0,8% в год», — говорится в релизе.

Новый фонд стал пятым в линейке биржевых фондов компании.

Фонд частично повторяет структуру индекса рублевых корпоративных облигаций. В него включаются не все ценные бумаги, которые входят в указанный индекс, а выбираются наиболее ликвидные бумаги на рынке (по две-три позиции из каждого сегмента по срочности и кредитному риску, который представлен в индексе).

В случае возникновения предпосылок к снижению стоимости одной из ценных бумаг в фонде она заменяется на другую из индекса, которая показывает лучшую динамику. Методикой расчета индекса предусмотрен его ежеквартальный пересмотр. Купоны по облигациям будут реинвестироваться по мере их поступления.



«Включение наиболее ликвидных бумаг позволит фонду показывать опережающую динамику по сравнению с индексом. Этого можно достичь за счет включения бумаг, в которых есть актуальные инвестиционные идеи, в том числе недавно размещенных на рынке. Такие бумаги, как правило, показывают наиболее выразительную динамику», — комментирует старший управляющий директор «Сбербанк Управление активами» Ренат Малин.