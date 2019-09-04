Сферы производства, транспорта, строительства, недвижимости и добывающей промышленности являются лидерами по числу предложений с оплатой от 80 тыс. рублей в месяц и выше. Таковы данные портала Роструда «Работа в России».



«Среди лидеров по числу предложений с оплатой труда от 80 тысяч рублей в месяц и выше — сферы производства, транспорта, строительства и недвижимости, а также добывающая промышленность. На высокую зарплату в этих отраслях могут рассчитывать машинисты бульдозера, маркшейдеры, водители грузового транспорта, механики по ремонту транспорта, инженеры, электрогазосварщики, прорабы, начальники участков в строительстве и другие», — рассказали агентству в пресс-службе ведомства.

Как отметили в Роструде, зарплатные предложения по некоторым из вакансий достигают 300—400 тыс. рублей. «Соответствующие вакансии есть для пилотов с зарплатой до 350 тыс. рублей, помощников капитана с зарплатой до 300 тысяч рублей, машинистов горных выемочных машин с зарплатой 200 тысяч рублей», — добавили в ведомстве.

Информационно-аналитическая система Общероссийская база вакансий «Работа в России» является федеральной государственной информационной системой. На портале представлено более 1,5 млн вакансий и 950 тыс. резюме соискателей.