Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу, 6 сентября, принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7%. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.



Решение Центробанка совпало с прогнозами опрошенных Банки.ру экспертов. Определяющими факторами в этом вопросе аналитики называли снижение инфляционных ожиданий, распространение дефляционных процессов, слабый рост российской экономики и смягчение ДКП зарубежных центральных банков.



Это шестое заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке в текущем году. На заседаниях, которые прошли 8 февраля , 22 марта и 26 апреля , Центробанк не менял ключевую ставку, а 14 июня и 26 июля принял решение снизить ее: оба раза ключевая ставка уменьшалась на 25 базисных пунктов.



В 2018-м регулятор ужесточал денежно-кредитную политику дважды: в сентябре и декабре . Так ЦБ реагировал на возможные угрозы финансовой стабильности и риски ускорения инфляции, поясняла председатель Банка России Эльвира Набиуллина.



Следующее заседание совета директоров ЦБ, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 25 октября.

